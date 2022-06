Attendant la Fed, Wall Street ouvre en légère hausse après la chute de la veille

A la Bourse de New York, le 3 juin 2022 SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York ouvrait, très volatile, en légère hausse mardi au premier jour d'une réunion monétaire cruciale de deux jours de la banque centrale américaine (Fed) et après sa chute drastique de la veille.