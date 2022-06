Législatives: Macronie et Nupes à couteaux tirés dans la dernière ligne droite

Le leader LFI et de la Nupes Jean-Luc Mélenchon à Paris, le 12 juin 2022 STEPHANE DE SAKUTIN AFP

4 mn

Paris (AFP) – A cinq jours du second tour des législatives, la campagne devient incandescente entre la macronie qui traite Jean-Luc Mélenchon de "menteur" et le leader Insoumis qui accuse en retour le pouvoir de paniquer et "bidouiller" les chiffres.