Le RN "seul à s'intéresser à la ruralité", selon Le Pen

Pont-sur-Yonne (France) (AFP) – Marine Le Pen a estimé mardi dans l'Yonne, à cinq jours du second tour des législatives, que son parti était le seul à "s"intéresser à la ruralité" qui est "abandonnée" tant par la majorité présidentielle que par l'alliance de gauche Nupes.

Publicité Lire la suite

"On se retrouve avec trois blocs dont un seul s'intéresse à la ruralité et à l'ensemble de ses habitants qui souffrent de l'effondrement du pouvoir d'achat avec l'augmentation des prix de l'énergie", a-t-elle affirmé lors d'une conférence de presse dans un café de Pont-sur-Yonne, qui compte 3.400 habitants.

La finaliste de la présidentielle a jugé "absolument essentiel qu'à l'Assemblée nationale, il y ait des députés qui soient la voix de la ruralité, de nos compatriotes qui ne vivent ni dans les cités, ni dans les quartiers avantagés des grandes métropoles".

"Cette péri-urbanité est complètement abandonnée par Emmanuel Macron et également par la Nupes, qui ne s'adresse en réalité qu'aux centres-villes des grandes métropoles ou aux cités", a ajouté la responsable d'extrême droite venue soutenir Julien Odoul et les autres candidats RN de l'Yonne.

Marine Le Pen a en outre estimé que "plus un seul village n'est à l'abri" de l'insécurité et de l'immigration "massive et anarchique" qui n'est "pas du tout un sujet de préoccupation (mais) même un sujet de réjouissance pour Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon".

Pour eux, la question "c'est +est-ce qu'il faut plus d'immigration ou beaucoup plus d'immigration", selon la députée du Pas-de-Calais.

"A la faiblesse des réponses d'Emmanuel Macron répondent les provocations de Jean-Luc Mélenchon, qui est toujours du côté des délinquants et des criminels, qui préfère fustiger la police", a-t-elle affirmé.

© 2022 AFP