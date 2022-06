Voyage de Macron en Roumanie: Mélenchon dénonce un "mépris" pour le 2e tour

Paris (AFP) – Le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon dénonce mardi dans une interview au Parisien le "mépris" pour le deuxième tour des législatives de la part d'Emmanuel Macron, qui part en déplacement hors de France à quelques jours du scrutin.

"Je vois d’abord que pendant trois jours, Emmanuel Macron a prévu un voyage hors de France. Pendant trois jours, il n’y a donc plus de pilote dans l’avion politique macroniste", a souligné Jean-Luc Mélenchon, à la tête de la Nouvelle union populaire écologique et sociale qui rassemble LFI, EELV, PS et PCF.

Jean-Luc Melenchon dans un bureau de vote à Marseille, le 12 juin 2022 CHRISTOPHE SIMON AFP

"Après avoir anesthésié la campagne en refusant tout débat, il voyait le deuxième tour comme une formalité administrative… Quel mépris !", s'insurge le tribun insoumis, qui tient meeting mardi soir à Toulouse pour défendre les candidats de la Nupes.

Emmanuel Macron est attendu mardi en Roumanie pour saluer les 500 soldats français qui sont déployés sur une base de l'Otan depuis l'invasion de l'Ukraine avant une visite de soutien à la Moldavie et un possible déplacement à Kiev.

"Nous, on mise sur notre programme", a ajouté Jean-Luc Mélenchon, qui "ne va pas se priver d’interpeller Emmanuel Macron sur son budget caché. Il nous reproche de vouloir trop dépenser mais lui s’est engagé auprès de l’Europe à ramener le déficit du pays à 3%, ce qui représente 80 milliards d’euros".

Le leader insoumis a aussi expliqué son discours très retenu dimanche soir au premier tour, par le fait qu'il était "simplement extraordinairement ému par ce résultat énorme".

"Je sais reconnaître ce goût particulier du bonheur que je ressens depuis dimanche soir. J’ai compris, tout d’un coup, que j’avais réussi. À mesure que je parlais, ma gorge se serrait", a-t-il précisé. "Nous sommes redevenus la première force politique, on a battu de loin l’extrême droite, on est revenu du néant, des catacombes. Et c’est irréversible si on sait y faire".

