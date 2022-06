Box-office: "Jurassic World" cloue "Top Gun" au sol

Paris (AFP) – Il fallait bien des dinosaures pour couper les ailes de Tom Cruise: "Jurassic World: Le monde d'après", pour sa première semaine dans les salles françaises, a détrôné "Top Gun: Maverick", selon les chiffres publiés mercredi par CBO-Box Office.

Le 6e épisode de la saga des "Jurassic" a attiré plus d'un million de spectateurs. Ce blockbuster permet aux héros du premier "Jurassic Park" - Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum - réalisé il y a près de 30 ans par Steven Spielberg de croiser les derniers arrivés de la franchise (Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Omar Sy).

Le film américain s'appuie sur un déluge d'effets spéciaux, mais les dinosaures ne sont pas forcément les plus méchants, puisque la cupidité humaine est un des ressorts de l'histoire.

"Top Gun: Maverick", relégué à la deuxième place du classement, passe toutefois la barre des trois millions de spectateurs cumulés en trois semaines.

Au troisième rang, on trouve "Champagne !", comédie française de Nicolas Vanier. Pas de quoi faire sauter les bouchons puisque ce film est loin derrière les deux premiers en termes de fréquentation.

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness", en quatrième position, franchit aussi les trois millions de spectateurs en six semaines sur les écrans.

1. "Jurassic World: Le monde d'après": 1.299.065 entrées, 749 copies (nouveauté)

2. "Top Gun : Maverick": 617.225 entrées, 945 copies (3.335.009 en trois semaines)

3. "Champagne !": 120.164 entrées, 560 copies (nouveauté)

4. "Doctor Strange in the Multiverse of Madness": 85.392 entrées, 515 copies (3.052.231 entrées en six semaines)

5. "Men": 37.421 entrées, 241 copies (nouveauté)

