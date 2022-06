Législatives: Faure dénonce "l'outrance" de Macron

Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure à Caen, le 8 juin 2022 Sameer Al-DOUMY AFP/Archives

Paris (AFP) – Le premier secrétaire du PS Olivier Faure a dénoncé mercredi "l'outrance" d'Emmanuel Macron qui, en appelant au "sursaut républicain" pour le second tour des élections législatives, laisse entendre que "désormais on est macroniste ou on est antirépublicain".