Les vaccins pour bébés de Pfizer et Moderna sous la loupe des experts américains

Une dose de vaccin contre le Covid-19 préparée en septembre 2021 à Los Angeles en Californie Frederic J. BROWN AFP/Archives

3 mn

Washington (AFP) – Sauf surprise, les parents de nourrissons et tout jeunes enfants devraient pouvoir les vacciner contre le Covid-19 dès la semaine prochaine aux Etats-Unis: des experts américains se penchent mercredi sur les vaccins de Pfizer et Moderna pour les plus petits, première étape cruciale en vue de leur autorisation.