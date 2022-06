Wall Street replonge au lendemain d'une brève euphorie

Un opérateur de la Bourse de New York, le 15 juin 2022 TIMOTHY A. CLARY AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York évoluait en forte baisse jeudi, morose à l'idée que la banque centrale américaine (Fed) poursuive ses hausses de taux agressives, et après la publication d'une série de mauvais indicateurs.