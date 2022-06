Brésil: indignation après le meurtre des deux disparus d'Amazonie

Un des cercueils contenant les dépouilles du journaliste britannique Dom Phillips et de l'expert britannique Bruno Pereira, à Brasilia le 16 juin 2022 Sergio LIMA AFP

Atalaia do Norte (Brésil) (AFP) – Les meurtres du journaliste britannique Dom Phillips et du Brésilien Bruno Pereira, défenseurs des peuples autochtones et de l'environnement, ont suscité l'indignation au Brésil et jusqu'à l'ONU, tandis que l'enquête se poursuit vendredi pour tenter d'éclaircir les circonstances de leur mort.