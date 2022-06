Dans le fief nivernais de Mitterrand, le RN veut transformer l'essai

Corbigny (France) (AFP) – Dans la deuxième circonscription de la Nièvre, terre où François Mitterrand a été député pendant plus de 30 ans, le RN opère une percée aussi spectaculaire que constante, qui l'a hissé en tête au premier tour des législatives, avant une triangulaire très ouverte.

Publicité Lire la suite

Au milieu des étals du marché de Corbigny, chef-lieu de 1.500 habitants juché entre prairies et forêts aux confins du parc naturel du Morvan, le RN Julien Guibert tente de mobiliser indécis et sympathisants.

"Ca ne va pas se jouer à beaucoup, il faut rameuter, hein!", lance à un partisan le massif gaillard barbu de 38 ans, qui a créé la surprise dimanche dans ce traditionnel fief rural de la gauche.

Avec 27,8% des voix, Julien Guibert a devancé le député sortant Patrice Perrot (Ensemble, 26,75%) et Marie-Anne Guillemain (Nupes-LFI, 24,31%), faisant de cette circonscription la seule des 577 à déboucher sur une triangulaire dans cet ordre d'arrivée.

Le PS, lui, n'y avait pas de candidat pour la première fois depuis 53 ans. Un comble dans un département où François Mitterrand, fut, avant d'entrer à l'Elysée, conseiller général pendant 32 ans, député pendant plus de 30 ans et maire de Château-Chinon de 1959 à 1981.

"Les électeurs se disent +on a essayé la gauche, on a essayé Macron, mais c'est un échec, donc on s'abstient ou on choisit une nouvelle voie+", analyse Julien Guibert.

Ce commercial, qui siège au conseil régional, revendique ses origines modestes, avec un discours très proche des préoccupations locales, au nom de "la France des oubliés".

Désertification rurale, enclavement, fermeture de services publics, exode de la jeunesse, fermetures d'entreprises, inflation. Les maux sont nombreux selon lui, et le discours porte dans ce département où Marine Le Pen est arrivée en tête au premier tour des présidentielles de 2017 et 2022.

"Les gens sont vraiment désespérés", abonde sa rivale Marie-Anne Guillemain. La militante LFI investie par la Nupes s'est qualifiée de justesse pour le second tour - à 34 voix près- et a décidé de se maintenir, au grand dam d'EELV et du PC.

Cette céramiste de 51 ans, exilée à la campagne "par choix", attribue le vote RN à "la désaffection des ruraux par l'Etat", y compris quand la gauche était aux affaires.

"Les zones rurales sont dans la même situation que les zones populaires des villes, mais nous, on a en plus les distances", soutient-elle en rappelant le coût du carburant et l'absence de transports publics en dehors du ramassage scolaire.

La maire de Corbigny, Maryse Peltier, analyse elle aussi la poussée du RN comme "l'expression d'un ras-le-bol, d'une colère ou d'une déception après 40 ans de socialisme". Avec une image moins négative de l'extrême droite auprès de la "nouvelle génération", selon cette retraitée.

Le candidat RN rejette d'ailleurs l'étiquette d'extrême droite. "La plupart des électeurs ici viennent de la gauche, c'est un terme employé pour leur faire peur, or le RN n'est pas classé ainsi par le ministère de l'Intérieur", fait-il valoir.

- "Rejet total" -

Le Morvan, département rural et enclavé, abrite une population vieillissante et en déclin depuis des décennies, selon l'Insee.

Une tendance que ne freine pas le développement du tourisme ni l'engouement récent pour les résidences secondaires. De Corbigny, il faut compter trois heures de voiture ou quatre heures de train pour parcourir les 250 km menant à Paris.

Le sortant Patrice Perrot, lui, défend son bilan. "Au début de mon mandat, on n'avait qu'une poignée de maisons France services, maintenant on en a 26", avance cet enfant du pays après une tournée matinale sur un marché.

Patrice Perrot, candidat Ensemble dans la 2e circonscription de la Nièvre, l'ancien fief de l'ex-président François Mitterrand, le 17 juin 2022 JEFF PACHOUD AFP

En bras de chemise sous un soleil de plomb, l'entrepreneur en transport sanitaire regrette le "rejet total" de ceux qui vont "voter Mélenchon ou Le Pen pour mettre un coup de pied dans la fourmilière". Mais il se veut confiant et table sur un vote de barrage au RN.

Le parti de Marine Le Pen sera aussi au deuxième tour dans l'autre circonscription de la Nièvre, qui inclut Nevers, ancien fief de Pierre Bérégovoy. Sa jeune candidate de 31 ans Pauline Vigneron a obtenu 26,68% le 12 juin, contre 32,71 % pour la sortante Perrine Goulet, de la majorité présidentielle.

© 2022 AFP