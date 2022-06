Wall Street termine en ordre dispersé, éreintée par une semaine folle

Le New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

4 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé sur une note contrastée vendredi, incapable de réussir un rebond après la chute de jeudi, faute de conviction des investisseurs et sur un marché rendu encore plus volatil par des facteurs techniques.