Golf: Morikawa et Dahmen prennent les devants à l'US Open, Rahm et McIlroy suivent

Brookline (Etats-Unis) (AFP) – Collin Morikawa, double vainqueur de Majeurs, et l'inattendu Joel Dahmen, 130e mondial, occupent conjointement la tête de l'US Open de golf, après le 2e tour disputé vendredi à Brookline (Massachusetts), notamment pressés par les cadors Rory McIlroy et Jon Rahm, tenant du titre.

En rendant une carte de 66 (cinq birdies, un bogey) soit quatre coups sous le par, Morikawa, 7e mondial, a fait un bond de treize place pour totaliser -5.

"Jusqu'à présent, personne n'a réussi à vraiment s'échapper. Mais vous savez quoi, en ce moment, mon jeu est vraiment bon. Ces derniers jours m'ont permis de gagner en confiance pour ce week-end, et j'espère pouvoir faire la différence d'une manière ou d'une autre", s'est félicité l'Américain de 25 ans, vainqueur du Championnat PGA en 2020 et du British Open l'an passé.

S'il s'impose dimanche, Morikawa deviendra le premier joueur à remporter trois tournois majeurs différents en autant d'années depuis Tiger Woods. "Je ne veux pas trop en parler. Je dois me concentrer sur ma prochaine journée, m'en tenir à mon plan de jeu et m'assurer de ne pas m'essouffler... Je dois juste être vraiment prêt pour les 36 prochains trous", a-t-il éludé.

McIlroy "en bonne position"

Il a longtemps pensé être seul au sommet du classement, mais son compatriote Joel Dahmen, qui était déjà bien placé en deuxième position la veille, l'a rejoint en réussissant son 4e birdie du jour (contre deux bogeys) au N.15 grâce à un putt impressionnant de 18 mètres.

Ce dernier, en quête à 34 ans d'un deuxième titre sur le circuit nord-américain, a même manqué de peu un nouveau birdie au N.18, son putt longeant de près le trou.

Ce duo devance d'un coup un quinté, emmené par Rahm (2e mondial) et McIlroy (3e).

Le Nord-Irlandais a connu une journée en montagnes russes, débutant par un double-bogey au troisième trou, qui a précédé deux bogeys aux N.6 et N.10. Mais il s'est rattrapé avec cinq birdies assurés par une solidité au putt

"Je suis dans une bonne position. Je suis vraiment heureux de la façon dont je joue et je pense que c'est la chose la plus importante", a commenté McIlroy, qui court après son premier Grand Chelem depuis 2014 et reste sur une victoire à l'Open du Canada, la semaine dernière à Toronto.

Depuis 1934, jamais un joueur n'a gagné l'US Open après s'être imposé lors du tournoi disputé le week-end précédent. "Je dois aborder tout ça avec le même état d'esprit que si je voulais gagner à nouveau mon premier Majeur", a-t-il encore dit.

Mickelson out

Parti dans le "back nine", Jon Rahm s'est illustré par un eagle sur le par 5 du N.14, qui lui a permis de finir à -3, après trois birdies et deux bogeys.

Trois Américains, Aaron Wise, Beau Hossler et l'inconnu Hayden Buckley complètent ce groupe à la 2e place.

Un autre quinté se partageant la 8e place, suit à deux unités des leaders. Le N.1 mondial et vainqueur du dernier Masters, Scottie Scheffler, en fait partie. Lui aussi s'est distingué avec un eagle sur le N.14 entre deux birdies sur les six derniers trous.

"Je suis resté très patient. J'ai vraiment bien frappé la balle. Si quelques putts étaient rentrés au lieu de tourner autour, cela aurait pu être une journée vraiment bonne", a déclaré l'Américain.

Phil Mickelson retour en compétition aux Etats-Unis après quatre mois d'absence a lui échoué à passer le cut. Le sextuple vainqueur de majeurs, banni du PGA Tour jusqu'à nouvel ordre du fait de son adhésion à la Ligue dissidente LIV financée par des fonds saoudiens, a fini avec un total de +11.

Dix-sept joueurs du circuit ont été bannis du PGA Tour, jusqu'à nouvel ordre, mais autorisés à participer à l'US Open cette semaine.

Dustin Johnson, autre star américaine ayant cédé aux sirènes de la LIV Golf, a lui passé le cut en compagnie de Patrick Reed (31e, +1) et Bryson DeChambeau (40e, +2).

