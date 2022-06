Législatives: l'Outre-mer ouvre le bal du second tour

Un électeur vote lors des élections législatives françaises à Saint-Savin, dans le sud-ouest de la France, le 12 juin 2022 Thibaud MORITZ AFP/Archives

4 mn

Paris (AFP) – Les Français des territoires d'Outre-mer et de l'étranger ouvrent dès samedi le bal du second tour des élections législatives, qui diront si la coalition présidentielle reste devant celle de la gauche, si la majorité est absolue ou relative et si la RN obtient un groupe.