Natation: premier titre mondial et temps canon pour Léon Marchand sur 400 m 4 nages

Budapest (AFP) – Le jeune Français Léon Marchand, 20 ans, est devenu champion du monde sur 400 m 4 nages samedi à Budapest, en signant la deuxième meilleure performance mondiale de tous les temps et en battant de plus de quatre secondes son record de France.

Publicité Lire la suite

Marchand s'est imposé au terme d'une course parfaite en 4 min 4 sec et 28/100, nouveau record d'Europe et deuxième meilleure performance mondiale derrière le record du monde de Michael Phelps, qui tient toujours: 4:03.84 aux Jeux de Pékin en 2008. Un chrono monstrueux.

Au premier jour des Mondiaux, le Français devance les deux Américains Carson Foster, 20 ans comme lui, et le "vétéran" Chase Kalisz, 28 ans, champion olympique à Tokyo l'été dernier.

Marchand, nouvelle sensation de la natation française, avait déjà réalisé le meilleur temps des demi-finales en 4 min 09.09, nouveau record de France. Il a pulvérisé cette marque de près de cinq secondes et terminé avec deux secondes d'avance sur Foster (4:06.56) et trois sur Kalisz (4:07.47).

C'est la première médaille d'or du jeune homme qui s’entraîne à l’université d’Arizona sous les ordres de Bob Bowman, l’ex-coach de Phelps. Son point fort est la brasse, ce qui lui a permis de distancer Foster après avoir pris un bon départ et bien résisté sur le papillon et surtout le dos, qui est supposé être son point faible. Ça ne s'est pas vu.

© 2022 AFP