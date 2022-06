Au Soudan, pénurie de blé mais les agriculteurs peinent à écouler leurs récoltes

L'agriculteur Modawi Ahmed, dans une grange où est stocké du blé, le 28 mai 2022 à al-Laota, au sud-ouest de Khartoum, au Soudan ASHRAF SHAZLY AFP

5 mn

Al-Laota (Soudan) (AFP) – Au Soudan, le blé et le pain manquent partout et pourtant les sacs de graines s'empilent dans la petite maison d'Imad Abdallah: le gouvernement qui jusqu'ici achetait chaque année sa récolte n'a plus d'argent.