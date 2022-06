La Polynésie élit trois députés indépendantistes, la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna votent pour des macronistes

2e tour des élections législatives à Fort-de-France en Martinique le 18 juin 2022 STEPHANE DE SAKUTIN AFP

Papeete (AFP) – La Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna, qui avaient largement voté pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle, ont élu dimanche trois députés macronistes tandis que les électeurs Polynésiens ont élu trois candidats indépendantistes soutenus par la Nupes, lors du second tour des législatives.