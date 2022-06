Les dinosaures de "Jurassic World" règnent sur le box-office nord-américain

Los Angeles (AFP) – "Jurassic World: Le Monde d'Après", le sixième volet de la saga culte de dinosaures, a conservé la première place du classement au box-office nord-américain pour sa deuxième semaine d'exploitation, selon les estimations dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Entre vendredi et dimanche, le film réalisé à nouveau par Colin Trevorrow et produit par Universal Pictures a engrangé 58,7 millions de dollars dans les salles obscures, pour un total depuis sa sortie avoisinant les 250 millions de dollars en Amérique du Nord.

Quatre ans après les évènements de "Jurassic World: Fallen Kingdom", les dinosaures parcourent la Terre librement et les humains doivent désormais apprendre à vivre aux côtés de ces lézards parfois géants, et parfois gênants voire dangereux.

Dès sa sortie, "Buzz L'Eclair" se hisse directement à la deuxième place avec 51 millions de dollars de recettes, sans pourtant atteindre ni l'infini, ni l'au-delà.

Le nouveau film des studios Disney-Pixar met en scène "Buzz", le personnage issu de sa saga Toy Story, mais le héros est cette fois-ci bien loin du coffre à jouets, puisque l'histoire se concentre sur son rôle de "ranger de l'espace" alors qu'il s'échoue avec son équipage sur une planète lointaine.

En troisième position, "Top Gun: Maverick" perd une place au classement mais continue d'affoler les compteurs en décrochant 44 millions de dollars aux guichets pour sa quatrième semaine d'exploitation.

La suite de "Top Gun", trente-six ans après, a été saluée par la critique. Tom Cruise y incarne toujours le pilote d'essai de la marine américaine Pete "Maverick" Mitchell, désormais capitaine, qui doit former des pilotes plus jeunes à bombarder l'usine d'enrichissement d'uranium d'un pays voyou.

Loin derrière ce trio de tête, "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" et sa tête d'affiche Benedict Cumberbatch enregistrent 4,2 millions de dollars de recettes après sept semaines dans les salles. La dernière production des studios Marvel est suivie de "Bob's Burgers: Le film", basé sur la série télévisée américaine du même nom (1,1 million).

Voici le reste du Top 10:

6 - "Les Bad Guys" (980.000 dollars)

7 - "Everything Everywhere All at Once" (960.000 dollars)

8 - "Downton Abbey 2: Une nouvelle ère" (830.000 dollars)

9 - "Sonic 2" (228.000 dollars)

10 - "Brian and Charles" (198.000 dollars)

