LR tient le choc et rejette l'idée de coalition

Paris (AFP) – Les Républicains ont comme prévu accusé un recul aux législatives mais ils tiennent le choc en sauvant l'essentiel de leurs ténors et, face aux spéculations sur une possible coalition de gouvernement ,ils se sont "sans ambiguïté" placés "dans l'opposition".

Crédités de 45 à 78 députés, les élus de droite (LR-UDI et divers droite) risquent toutefois de se retrouver derrière le Rassemblement national, qui a réalisé une percée historique en multipliant par au moins dix son nombre d'élus.

"Compte tenu du résultat de la présidentielle c'est un très bon résultat auquel nous sommes parvenus aujourd'hui", puisque "nous sommes dans la fourchette haute" des prévisions et qu'"on la dépassera", a affirmé dimanche soir le président de LR Christian Jacob.

Si Christian Jacob ne se représentait pas, sa successeuse Isabelle Perigault garde la circonscription. Le parti peut même afficher des conquêtes, notamment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, fief de Laurent Wauquiez.

Cela ne suffit pas à sauver leur statut de premier groupe d'opposition dans l'hémicycle.

Les Républicains pourraient toutefois jouer un rôle singulier dans la future assemblée car aucune majorité ne se dessine. En théorie, Emmanuel Macron pourrait faire appel aux LR pour arriver aux 289 sièges de la majorité absolue.

La porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire l'a affirmé sur France 2: "On a toujours eu la main tendue. Que ce soit LR ou les socialistes modérés, on a réussi à embarquer un certain nombre d'amendements. Faut-il le faire plus? Certainement. Est-ce le message de ce soir? Très certainement".

Chez LR, l'idée a été clairement rejetée par la direction du parti.

- "Enfiler des perles" -

"Nous avons fait campagne dans l'opposition, nous sommes dans l’opposition, nous resterons dans l'opposition", a affirmé M. Jacob pour qui "il n'y a pas d'ambiguïté".

Quant à Jean-François Copé, il a parlé "à titre personnel", a-t-il ajouté. Le maire LR de Meaux venait de répéter son idée d'un "pacte de gouvernement" avec Emmanuel Macron, estimant qu'"il appartient à la droite républicaine de sauver le pays".

Comment fonctionnera à droite cette opposition qui se veut malgré tout responsable?

"Nous ferons des propositions et nous attendrons du gouvernement de les soutenir", a affirmé l'ancienne ministre Rachida Dati en assurant que LR sera "un bloc décisif".

"On ne sera pas une opposition bête et méchante mais il n'y a aucune raison qu'on aille sauver la peau d'Emmanuel Macron", a affirmé sur France 2 Aurélien Pradié pour qui "la jeune génération ne revient pas à l'Assemblée pour enfiler des perles".

Car LR est "au centre du jeu mais n’acceptera de gouverner que sur son programme", a résumé le sénateur LR Marc-Philippe Daubresse.

L'ancien négociateur européen pour le Brexit Michel Barnier l'a affirmé: "dans la situation grave où se trouve notre pays, notre groupe d’opposition sera indépendant, libre et responsable".

L'aile dure du parti notamment est vent debout contre toute idée de coalition, synonyme de disparition programmée selon eux, en parachevant le long travail de sape engagé par Emmanuel Macron.

Dimanche matin encore, le patron des sénateurs Bruno Retailleau a averti dans le JDD: "Nous n'avons pas à être la voiture-balai du macronisme. Ce serait une double trahison de nos électeurs" qui "ont donné un mandat clair: siéger dans l'opposition".

