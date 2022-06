Judo: Teddy Riner prolonge au Paris SG jusqu'en 2026

Paris (AFP) – Teddy Riner reste à la "maison": le triple champion olympique de judo a prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain, jusqu'en 2026, a annoncé lundi le club parisien.

"Je n'ai pas de mot pour dire à quel point j'aime ce club. C'est là où je suis né et c'est là où je terminerai (...) Ça a été mon club formateur, ça a été mes premiers pas dans le judo, ça a été mon premier amour de club dans le foot", a déclaré le sportif, revenu en 2017 au Paris SG, lors d'une conférence de presse à Boulogne-Billancourt.

"Au club, j'ai une équipe autour de moi qui m'aide à évoluer tous les jours, qui est à mon écoute, et essaye que je sois le meilleur sur le tapis", a-t-il ajouté, en se félicitant de la qualité du groupe, moins d'un mois après la victoire du PSG au Championnat de France par équipes.

"S'il n'y a pas dans le groupe cette envie d'évoluer ensemble et d'aller chercher les plus belles médailles, c'est compliqué, a-t-il précisé. Là, ils (le PSG, NDLR) ont réalisé le top. Pas forcément en prenant les meilleurs, mais en prenant un groupe qui évolue ensemble et qui est capable de tout gagner."

A 33 ans, le poids lourd aux cinq médailles olympiques (deux titres et deux médailles de bronze en individuel, un titre par équipes) et dix titres mondiaux, a le regard déjà tourné vers les Jeux olympiques de Paris dans deux ans: "C'est l'objectif numéro 1", dit-il. Ensuite, il envisage de "passer de l'autre côté et (d')accompagner d'autres sportifs", sans savoir exactement sous quelle forme.

En attendant, il doit reprendre la compétition en individuel au Grand Slam de Budapest (8-10 juillet) et vise une onzième victoire aux Championnats du monde en Ouzbékistan prévus en octobre.

