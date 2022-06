Les cheminots britanniques lancent leur plus grosse grève en trente ans

Un quai de gare désert lors d'une grève à l'appel du syndicat britannique du rail RMT, le 13 mars 2017 à Manchester OLI SCARFF AFP/Archives

Londres (AFP) – Une ligne sur deux fermée et quatre trains sur cinq supprimés: les cheminots britanniques commencent mardi une grève de trois jours pour les emplois et les salaires, annoncée comme le plus gros débrayage en trente ans.