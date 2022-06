Popularité: Borne dévisse, Macron en baisse

Paris (AFP) – La cote de popularité d'Elisabeth Borne a dévissé de 7 points en juin, un mois seulement après sa nomination à Matignon, selon un sondage Ifop-Fiducial publié mardi qui voit également Emmanuel Macron perdre deux points.

Selon cette enquête pour Paris Match et Sud Radio effectuée juste avant le second tour des élections législatives, 41% des personnes interrogées approuvent désormais l'action de Mme Borne, contre 48% à son arrivée mi-mai.

Les Français mettent en doute notamment sa capacité à réformer le pays (41%, - 8 points) et sa proximité avec leurs préoccupations (36%, -3 pts).

L'avenir de Mme Borne est incertain après la perte de la majorité absolue à l'Assemblée. Elle a remis sa démission mardi à Emmanuel Macron, qui l'a refusée.

Le chef de l'Etat est en recul également, avec 41% d'opinions positives, et des plus fortes interrogations quant à sa capacité à mener les réformes promises (45%, -3 pts).

L'étude relève aussi que le RN, qui a effectué une percée surprise au deuxième tour des législatives dimanche, incarne le mieux l'opposition à Emmanuel Macron (35% des personnes interrogées), juste devant la France insoumise (32%).

Ce sondage a été réalisé selon la méthode des quotas du 16 au 17 juin, auprès d'un échantillon de 1.505 Français interrogés par internet et représentatifs de la population française, âgée de 18 ans et plus. La marge d'erreur se situe entre 1,4 et 3,1.

