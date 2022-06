André Chassaigne reconduit comme patron des députés communistes

L'élu du Puy-de-Dôme André Chassaigne, 71 ans, président du groupe de la Gauche démocrate et républicaine à l'Assemblée nationale, le 25 février 2022 à Paris Thomas COEX AFP/Archives

Paris (AFP) – L'élu du Puy-de-Dôme André Chassaigne, 71 ans, a été reconduit mercredi à la tête du groupe de la Gauche démocrate et républicaine à l'Assemblée nationale, qui compte 12 communistes et six ultramarins, a-t-on appris de source parlementaire.