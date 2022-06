Athlétisme: Jacobs attendu sur 100 m à Stockholm le 30 juin

Rome (Italie) (AFP) – Le champion olympique du 100 m Marcell Jacobs, absent des pistes depuis la mi-mai à cause d'une élongation à une cuisse, est attendu le 30 juin au meeting de Stockholm, à deux semaines des Mondiaux (15-24 juillet), a annoncé mercredi sa fédération.

Le champion d'Europe italien (en 9.80), sacré sur 100 m et 4x100 m l'été dernier lors des JO de Tokyo, est "attendu en piste sur 100 m" lors de cette huitième étape de la Ligue de diamant, a souligné la Fédération italienne d'athlétisme (Fidal), en relayant dans un communiqué une annonce des organisateurs de la réunion suédoise.

Cité par sa fédération, le sprinteur de 27 ans assure avoir "hâte de disputer la compétition" le 30 juin.

L'entourage de Jacobs, contacté par l'AFP, a confirmé sa présence à Stockhom et précisé qu'aucune décision n'avait en revanche encore été prise sur une éventuelle participation samedi aux Championnats d'Italie à Rieti. Le double champion olympique figure actuellement parmi les inscrits, mais sous réserve.

Depuis ses titres inattendus à Tokyo, après lesquels il avait mis fin à sa saison, Jacobs n'a disputé que deux 100 m en compétition, le 18 mai à Savone (Italie). Il avait ensuite déclaré forfait pour les étapes de la Ligue de diamant d'Eugene (Etats-Unis), Rome et Oslo en raison d'une petite élongation diagnostiquée le 23 mai, désormais totalement guérie selon sa fédération.

En marge de la réunion de Rome, le 9 juin, il avait dit espérer pouvoir disputer "une ou deux compétitions" d'ici les Mondiaux, également prévus à Eugene.

"Mais si ce n’est pas possible, on ira à Eugene avec la volonté de faire du mieux possible", avait-il ajouté.

