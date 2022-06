Double meurtre en Amazonie brésilienne: la pêche illégale pour mobile ?

Une femme indigène touche une affiche réclamant justice pour l'expert indigène Bruno Pereira et le journaliste britannique Dom Phillips lors d'une cérémonie pour leur mort au siège de l'association de l'Union des peuples indigènes de la vallée de Javari (UNIVAJA), à Atalaia do Norte, dans l'État d'Amazonas, au Brésil, le 21 juin 2022 Joao Laet AFP/Archives

Atalaia do Norte (Brésil) (AFP) – L'assassinat du journaliste britannique Dom Phillips et de l'expert indigène Bruno Pereira dans l'Amazonie brésilienne n'a, selon l'enquête, pas de mobile officiel. Mais sur place, beaucoup n'hésitent pas à faire le lien entre pêche illégale et blanchiment d'argent du trafic de drogue.