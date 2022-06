Wall Street termine en légère baisse, le secteur de l'énergie pèse

La station de métro Wall Street, à New York Angela Weiss AFP

4 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a perdu, en fin de séance, le peu de l'élan qu'elle avait trouvé et clôturé en légère baisse mercredi, entraînée notamment dans le rouge par le secteur de l'énergie.