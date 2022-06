Coupe Stanley: Colorado prend une option pour le titre

Nazem Kadri, en blanc, inscrit en prolonation le but de la victoire de Colorado sur Tampa Bay dans le match 4 de la Stanley Cup le 22 juin 2022 in à Tampa, en Floride

Los Angeles (AFP) – Un but de Nazem Kadri dans la prolongation a offert la victoire (3-2) à Colorado sur la patinoire de Tampa Bay, permettant à l'Avalanche de mener 3-1 mercredi en finale de la Ligue nord-américaine de hockey sur glace (NHL).

Publicité Lire la suite

Si Colorado s'impose vendredi à domicile dans cette série qui se déroule au meilleur des sept rencontres, il remportera la Coupe Stanley pour la troisième fois de son histoire, après les sacres de 1996 et 2001.

C'est à la 12e minute de l'"overtime", largement dominé par l'Avalanche qui avait eu plusieurs occasions d'en finir plus tôt, que Kadri a libéré les siens.

Son tir est passé par dessous la protection du gardien et le palet s'est coincé entre le filet du haut et une barre supérieure de la cage. Il a fallu quelques secondes pour que cela se voie et passé le moment d'incertitude, ses coéquipiers ont pu exulter.

Avant de finir fort la rencontre, l'Avalanche a dû revenir par deux fois au score. Car le Lightning a frappé le premier après seulement 36 secondes de jeu, Anthony Cirelli poussant le palet dans le but vide, après un tir d'Erik Cernak repoussé par le gardien.

C'est Nathan MacKinnon qui a égalisé au deuxième tiers-temps, de la lame arrière de son patin gauche, sur lequel le palet a rebondi, accompagné ensuite par un élément de protection du gardien.

Sur quoi cinq minutes plus tard, auteur d'un exploit individuel, Viktor Hedman s'est infiltré plein axe avant de se décaler côté droit et de croiser sa frappe dans le filet.

Au début de la dernière période, là encore au rebond, Andrew Cogliano a repris victorieusement la tentative de Nico Sturm pour le 2-2.

Dans la foulée, la star de Tampa Bay Nikita Kucherov a trouvé le montant sur une frappe puissante, seul ultime sursaut floridien, avant la prolongation fatale.

S'il veut réaliser le triplé, le Lightning, vainqueur lors des deux précédentes finales, va devoir remporter les trois prochains matches.

. Coupe Stanley

Tampa Bay Lightning - Colorado Avalanche: 2-3 (après prolongation)

Colorado mène trois victoires à une

Déjà joué:

Colorado - Tampa Bay: 4-3 (après prolongation)

Colorado - Tampa Bay: 7-0

Tampa Bay - Colorado: 6-2

A venir:

Match N.5, vendredi 24 juin: Colorado - Tampa Bay

Match N.6 (SI NECESSAIRE), dimanche 26 juin: Tampa Bay - Colorado

Match N.7 (SI NECESSAIRE), mardi 28 juin: Colorado - Tampa Bay

NB: la première équipe à quatre victoires remporte la Coupe Stanley

© 2022 AFP