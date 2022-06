La plus grosse bactérie du monde découverte en Guadeloupe

Photo prise en avril et diffusé en mai par le laboratoire national Lawrence Berkeley d'un site de prélèvement dans les mangroves de Guadeloupe où la bactérie géante Thiomargarita magnifica a été trouvée Pierre-Yves PASCAL Lawrence Berkeley National Laboratory/AFP

Pointe-à-Pitre (AFP) – Elle peut s'attraper avec une pince à épiler: la plus grosse bactérie du monde, 5.000 fois plus grande que ses semblables et de structure bien plus complexe, a été découverte en Guadeloupe, selon une étude parue jeudi dans la revue Science.