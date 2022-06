Harcèlement à France Télécom: un an de prison dont 8 mois avec sursis requis en appel contre les ex-dirigeants

L'ancien Pdg de France Télécom Didier Lombard arrive le 11 mai 2022 au palais de justice de Paris BERTRAND GUAY AFP/Archives

1 mn

Paris (AFP) – Le ministère public a requis vendredi un an de prison dont huit mois avec sursis contre l'ancien PDG de France Télécom Didier Lombard et son ex-numéro deux, coupables selon lui d'avoir "conçu et mis en place" une politique de harcèlement ayant conduit des salariés au suicide en 2007-2008.