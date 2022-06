Mode homme à Paris: en Dior, on jardine

La maison de Christian Dior à Granville, en Normandie, a inspiré la collection printemps-été 2022 du prêt-à-porter masculin présentée à Paris MYCHELE DANIAU AFP/Archives

1 mn

Paris (AFP) – En Dior, on arpente les sentiers de la Manche et on jardine: le défilé de la collection masculine printemps-été 2023, insouciante et fonctionnelle, s'est déroulé vendredi dans une mise en scène évoquant la maison d'enfance de Christian Dior à Granville.