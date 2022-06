Mondiaux de natation: Manaudou apprécie "la fraîcheur" des Bleus

Budapest (AFP) – Capitaine des Bleus pendant les Mondiaux de natation, Florent Manaudou, qui à 31 ans a connu de nombreuses équipes de France différentes, se réjouit de la "fraîcheur" dégagée par le collectif, à deux ans des JO de Paris.

Q: En tant que capitaine de cette équipe, quel bilan faites-vous de ces Mondiaux?

R: "C'est une super équipe. Il y a beaucoup de bonnes individualités. On est allés chercher des podiums là où on ne les attendait pas, donc c'est toujours agréable quand ça bascule du bon côté. Il y a beaucoup de jeunes qui ont fait des médailles et je trouve ça génial. Et surtout l'énergie du groupe est cool. On a beaucoup appris sur ces championnats."

Q: Vous qui avez connu différentes équipes de France, comment définiriez-vous l'ambiance dans ce groupe?

R: "Elle est fraîche. Si j'ai un mot à donner, c'est vraiment la fraîcheur. J'ai connu l'équipe de France qui performait avec les anciens, et là on gagne des médailles avec des nageurs de 20 ans. C'est bien pour le futur. Quand on voit la natation mondiale maintenant, c'est beaucoup de jeunes, et on est dans le coup. (...) Léon Marchand a bien lancé la machine au 400 quatre nages et je pense que pour certains, ils se sont dit +C'est possible+. C'est des choses qu'on ne met pas forcément en mots, mais ça mûrit le soir quand on va se coucher et ça permet de faire de bons résultats."

Q: La route jusqu'à Paris-2024 est encore longue mais on sent beaucoup d'optimisme dans le groupe...

R: "Ce serait bien qu'on garde cette dynamique, qu'on arrive à accrocher des médailles sur les championnats du monde de l'année prochaine à Fukuoka, aux championnats d'Europe aussi, mais je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes non plus, vu le niveau qu'on a eu sur ce championnat du monde. Le but c'est de garder cet état d'esprit, de garder ce socle avec de très bons nageurs."

Propos recueillis en zone mixte

