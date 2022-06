Décès de Leonardo Del Vecchio, grande figure du capitalisme italien

Milan (AFP) – Leonardo Del Vecchio, président du géant mondial de l'optique EssilorLuxottica et deuxième fortune d'Italie, est décédé lundi à l'âge de 87 ans à Milan.

"EssilorLuxottica a la grande tristesse d'annoncer aujourd'hui le décès de son Président, Leonardo Del Vecchio", indique le groupe dans un communiqué, avant d'ajouter que le "conseil d'administration se réunira pour décider des prochaines étapes".

L'entrepreneur souffrait d'une pneumonie et se trouvait depuis plusieurs semaines en soins intensifs à l'hôpital San Raffaele à Milan, selon les agences italiennes.

"Del Vecchio était un grand Italien. Son histoire, de l'orphelinat à la direction d'un empire commercial, semble être une histoire d'un autre temps. Mais c'est un exemple pour aujourd'hui et pour demain", a réagi sur son compte Twitter le commissaire européen à l'Économie, Paolo Gentiloni.

Leonardo Del Vecchio était le deuxième homme le plus riche d'Italie avec une fortune estimée en avril par le magazine Forbes à 27,3 milliards de dollars.

Il présidait encore le géant de l'optique EssilorLuxottica, né en 2018 de la fusion entre son entreprise Luxottica et le français Essilor. Le groupe est le premier distributeur mondial de lunettes avec 180.000 employés et plus de 7.000 points de vente.

Del Vecchio était par ailleurs actionnaire influent du groupe financier Mediobanca et de l'assureur Generali.

"Milan perd l'une des figures les plus emblématiques de son histoire récente", a tweeté le maire de la ville, Giuseppe Sala.

Né le 22 mai 1935 dans la capitale lombarde, de famille pauvre, il est placé dans un orphelinat, travaille dès 14 ans tout en poursuivant ses études, puis entre comme ouvrier dans une petite usine de fabrication de lunettes.

En 1961, il crée Luxottica, alors une modeste entreprise qui produit des composants et des accessoires pour la filière optique. Dix ans plus tard, la marque présente sa première collection maison et en 1974 se lance dans la distribution et la vente de détail.

En 1990, l'entreprise fait son entrée à la Bourse de New York. Leonardo Del Vecchio multiplie ensuite les accords de licence avec la mode (Chanel, Prada, Versace, etc) et acquiert la marque Ray-Ban.

À l'occasion de son 80e anniversaire, il avait offert 140.000 actions Luxottica à ses salariés italiens d'une valeur de 9 millions d'euros. "Ce sont eux les véritables artisans du succès de notre entreprise", expliquait-il.

Il a eu six enfants de trois mariages différents.

