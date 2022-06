L'ONU déclare un "état d'urgence des océans"

Pollution plastique dans l'océan Indien en décembre 2021 Olivier MORIN AFP/Archives

Lisbonne (AFP) – Des milliers de responsables politiques, d'experts et défenseurs de l'environnement sont rassemblés à partir de lundi à Lisbonne à l'appel de l'ONU pour œuvrer à la préservation de la santé fragile des océans et éviter les "effets en cascade" qui menacent l'environnement et l'humanité.