Lancement "historique" de la Nasa depuis l'outback australien

Sydney (AFP) – Le premier vol spatial de la Nasa depuis un site commercial situé hors des Etats-Unis a décollé dimanche soir de l'Outback australien, un moment "historique" pour l'industrie spatiale du pays.

Il s'agit du premier de trois vols prévus au total au départ du centre spatial d'Arnhem (nord de l'Australie). La fusée, qui transporte un petit téléscope spatial décrit comme un "mini Hubble", a décollé jusqu'à 350 km d'altitude dans la nuit étoilée.

"C'est un moment historique pour nous en tant que société en particulier, mais c'est aussi historique pour l'Australie", a déclaré à l'AFP le PDG d'Equatorial Launch Australia, Michael Jones, avant le décollage.

Sa société détient et exploite le site de lancement situé dans l'extrême nord de l'île. M. Jones a décrit le décollage de dimanche comme le "coming out" de l'industrie spatiale australienne et salué la chance de travailler avec la Nasa.

Après plusieurs délais dûs à la pluie et au vent, la fusée-sonde suborbitale a pu partir étudier les rayons X émanant des étoiles Alpha Centauri A et B, qui ensemble forment une étoile binaire.

Après avoir atteint son apogée, la charge utile de la fusée doit enregistrer des données sur le système binaire avant de redescendre sur terre à l'aide d'un parachute.

Selon la Nasa, ce lancement offre un aperçu unique sur d'autres systèmes solaires et offre de nouvelles opportunités aux scientifiques.

M. Jones a expliqué que la localisation unique avait compliqué les préparatifs: les fusées doivent être amenées depuis Darwin jusqu'au site - 28 heures de route - et il a fallu des années de travail pour obtenir toutes les autorisations officielles.

Le prochain lancement est prévu pour le 4 juillet, laissant peu de temps à l'équipe - le temps de "nous dépoussiérer, prendre une journée de repos, puis nous y remettre", selon M. Jones.

C'est la première fusée de la Nasa à décoller d'Australie depuis 1995. Le Premier ministre australien Anthony Albanese a salué le début d'une "nouvelle ère" pour l'industrie spatiale de son pays.

