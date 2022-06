Le dollar, fièvre et thermomètre des Argentins

Une femme remet un billet de 100 pesos argentins à Buenos Aires, le 27 juin 2022, près de la rue Florida où les "arbolitos" vendent et achètent des devises, principalement le "dollar bleu", qui est généralement coté à près du double du taux officiel Luis ROBAYO AFP

4 mn

Buenos Aires (AFP) – Il n'est visible nulle part, mais partout dans les transactions, les esprits et les calculs du quotidien: le dollar -et sa valeur par rapport au précaire peso-, rythme les comptes des Argentins, à la fois fièvre et thermomètre d'une économie traumatisée par les crises récurrentes et l'inflation galopante.