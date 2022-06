Wall Street termine sans direction, craintes d'une récession

A la Bourse de New York, le 3 juin 2022 SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

4 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé sans direction mercredi une séance en dents de scie, toujours nerveuse à cause de l'inflation et des risques de récession alors que s'achève jeudi le pire semestre boursier depuis les années 70.