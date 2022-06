Wimbledon: Caroline Garcia élimine Emma Raducanu au 2e tour

Wimbledon (Royaume-Uni) (AFP) – Caroline Garcia, 55e mondiale, a battu la Britannique Emma Raducanu, 11e et lauréate du dernier US Open, 6-3, 6-3 mercredi au deuxième tour de Wimbledon.

"J'avais très bien préparé ce match. Emma est très forte et elle a déjà démontré qu'elle pouvait très bien jouer dans les grands rendez-vous. Là, en plus, elle était soutenue par le public", a commenté la Française de 28 ans qui avait perdu leur précédente et unique rencontre, au printemps à Indian Wells.

"Je suis Française et je sais ce que c'est, quand je joue à Roland-Garros, d'avoir le soutien du public. C'est normal qu'Emma ait été soutenue par le public. Et d'ailleurs, je suis désolé pour vous...", a-t-elle dit en s'adressant aux supporters de la jeune Britannique avant de quitter le Centre Court.

Garcia a remporté la semaine dernière à Bad Homburg le 8e titre de sa carrière et a donc aligné mercredi une septième victoire d'affilée, ce qui ne lui était plus arrivé depuis la saison sur gazon 2019.

"Il faut rester humble, le tennis est un perpétuel recommencement", a indiqué la Lyonnaise qui n'avait plus gagné un match à Wimbledon depuis son 8e de finale en 2017.

Au prochain tour, elle affrontera la Chinoise Shuai Zhang (41e) qui, mis à part un quart de finale en 2019, n'avait jamais passé le premier tour à Wimbledon.

Face à Raducanu, Garcia a joué d'entrée avec beaucoup d'agressivité. D'entrée elle a fait le break pour mener 2-0. Mais la Britannique de 19 ans a immédiatement recollé.

La Française a de nouveau pris le service de Raducanu pour mener 4-2 et cette fois elle a conservé son avantage pour empocher la première manche.

La Britannique Emma Raducanu lors de son match du 2e tour contre la Française Caroline Garcia à Wimbledon, le 29 juin 2022 SEBASTIEN BOZON AFP

Dans la seconde, Raducanu a réussi à effacer le premier break de Garcia, mais cette dernière a réussi le break décisif pour mener 4-3 et remporter le match sur sa première balle de match, sur le service de la Britannique.

