Aïssa Maïga et Vincent Lindon invités à rejoindre l'Académie des Oscars

L'actrice française Aïssa Maïga au festival de Cannes, le 25 mai 2022 LOIC VENANCE AFP/Archives

2 mn

Los Angeles (AFP) – Aïssa Maïga et Vincent Lindon font partie des artistes invités à rejoindre l'Académie des Oscars au titre de la promotion 2022, et pourront donc voter l'an prochain pour décerner les récompenses les plus prestigieuses d'Hollywood s'ils acceptent.