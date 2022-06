Espagne : la grève à Ryanair entraîne l'annulation d'une cinquantaine de vols

Des voyageurs remplissent un formulaire de réclamation à un comptoir de Ryanair au quatrième jour de la grève des hôtesses et stewards de la compagnie aérienne, le 30 juin 2022 à l'aéroport de Barcelone, en Espagne LLUIS GENE AFP

Barcelone (AFP) – Une cinquantaine de vols Ryanair au départ et à l'arrivée de l'Espagne ont été annulés jeudi et plusieurs centaines d'autres ont accusé des retards, au quatrième jour de la grève des hôtesses et stewards de la compagnie en pleine saison touristique.