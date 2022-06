Grève: à nouveau environ 10% des vols annulés vendredi à Paris-Charles-de-Gaulle

Environ 10% des vols seront annulés vendredi au départ et à l'arrivée de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle (CDG) pour la deuxième journée de suite en raison d'un mouvement social des pompiers lié aux salaires

Paris (AFP) – Environ 10% des vols seront annulés vendredi au départ et à l'arrivée de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle (CDG) pour la deuxième journée de suite en raison d'un mouvement social des pompiers lié aux salaires, ont annoncé jeudi les autorités.

La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies de renoncer à un mouvement d'avions sur six entre 07H00 et 14H00 pour des raisons de sécurité car une grève des pompiers contraint à fermer une partie des pistes du premier aéroport français, a indiqué à l'AFP une porte-parole de l'administration.

Il s'agit de la même requête que la veille, premier jour de mobilisation des soldats du feu de l'aéroport.

Ces derniers "revendiquent une prime de technicité et une revalorisation de la grille" de salaires, vu "les difficultés de recrutement en entrée de grille", les salaires étant plus faibles que ceux proposés dans les Services départementaux d'incendie et de secours, a expliqué à l'AFP Daniel Bertone, secrétaire général de la CGT du Groupe ADP, le gestionnaire des aéroports de Paris.

En outre vendredi, les salariés des plates-formes aéroportuaires parisiennes sont appelés à rejoindre une grève "multisectorielle", comprenant le Groupe ADP et ses sous-traitants, à l'appel d'une intersyndicale, dans le prolongement de celle du 9 juin. Le préavis court jusqu'à dimanche inclus.

Ce mouvement social, avec des rassemblements prévus devant les terminaux 2E de CDG et 4 d'Orly vendredi, risque de ralentir les flux de passagers, à l'approche des installations ainsi qu'aux postes d'inspection filtrage. Le tri des bagages pourrait également être affecté.

Ces frictions "engendrent des retards qui peuvent conduire à des suppressions de vols, une fois que le retard est trop grand", a noté M. Bertone, même si son homologue à la CFE CGC, Rachid Eddaidj, s'est dit incertain des conséquences opérationnelles du mouvement. La DGAC n'a pas demandé d'annulations de vols préventives à Orly.

Les salariés d'ADP réclament une augmentation de salaire de 6%, rétroactive au 1er janvier, tandis que la direction propose 3% au 1er juillet, selon les syndicats. ADP n'a pas souhaité faire de commentaire sur ce point.

Le groupe a invité comme la veille les passagers à arriver en avance dans ses installations, à savoir "trois heures (avant le décollage prévu) pour un vol international, deux heures pour un vol domestique ou européen".

Tout comme jeudi, Air France a dit avoir annulé plus de 10% de ses vols court et moyen-courriers vendredi à CDG, et maintenu son programme long-courrier.

