Le golf australien soutient le PGA et le circuit européen face à la ligue LIV

Greg Norman, directeur général de LIV Golf, avant le départ du troisième et dernier jour du LIV Golf Invitational Series au Centurion Club de St Albans, au nord de Londres, le 11 juin 2022 Adrian DENNIS AFP/Archives

Sydney (AFP) – Le circuit australien de golf a réaffirmé jeudi son "soutien total" aux circuit américain (US PGA Tour) et européen (DP World Tour) face à la ligue dissidente LIV, soutenue financièrement par l'Arabie saoudite et dirigé par la légende australienne Greg Norman, qualifiant leur relation de "plus forte que jamais".