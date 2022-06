Le très attendu retour des Eurockéennes gâché par un très violent orage

Des gendarmes bloquent l'accès au site des Eurockéennes dont la première soirée a été annulée en raison d'un violent orange, le 30 juin 2022 à Belfort Jean-Christophe VERHAEGEN AFP

4 mn

Belfort (AFP) – Violentes bourrasques et averses cinglantes ont balayé jeudi le site des Eurockéennes de Belfort, faisant sept blessés, dont un grave, et gâchant ainsi le retour d'un des plus grands festivals de France, après deux éditions annulées à cause du Covid-19.