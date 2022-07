Cryptomonnaies: les apprentis sorciers du crédit dans la tourmente

Un distributeur de bitcoins le 13 juin 2022 à Brooklyn Michael M. Santiago GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

4 mn

New York (AFP) – Elles voulaient jouer sur le terrain des banques en prêtant de l'argent et en rémunérant des dépôts, mais faute de garanties suffisantes, plusieurs plateformes de cryptomonnaies se retrouvent dans la tourmente et risquent la faillite.