Rugby: c'est l'été, c'est l'heure des tournées

Les joueurs du XV de France préparent le test-match contre le Japon lors d'une séance à Urayasu, le 29 juin 2022 Charly TRIBALLEAU AFP/Archives

Paris (AFP) – La saison estivale des test-matches débute ce week-end: durant trois samedis de suite, Néo-Zélandais et Irlandais, Australiens et Anglais, Sud-Africains et Gallois, et enfin Argentins et Écossais vont s'affronter afin d'affiner effectifs et plans de jeu à un peu plus d'un an du Mondial-2023 en France.