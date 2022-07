Wall Street termine en hausse, coup de rein avant le week-end férié

Le parquet du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

4 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi, soutenue en fin de séance par un courant acheteur après une nouvelle semaine morose et avant un week-end férié de trois jours.