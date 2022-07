L1: Igor Tudor devrait être le nouvel entraîneur de l'OM

Marseille (AFP) – Le Croate Igor Tudor devrait être le prochain entraîneur de l'OM en remplacement de Jorge Sampaoli, a déclaré à l'AFP une source ayant connaissance des discussions, confirmant les informations de plusieurs médias dont L'Equipe et La Provence.

"On a déjà commencé à travailler sur la suite. On a des idées très claires, des discussions avec des candidats. Je crois qu'elles sont bien avancées et on a un candidat en tête, une piste privilégiée", avait déclaré dès vendredi le président de l'OM Pablo Longoria, quelques heures après la confirmation du départ de Sampaoli.

Si plusieurs noms ont circulé à Marseille, notamment ceux de l'Italien Roberto De Zerbi et de l'Espagnol Marcelino, c'est bien Igor Tudor qui devrait prendre l'OM en mains.

Selon L'Equipe, il devrait signer un contrat de deux ans et est attendu lundi à Marseille.

Ancien défenseur international, Tudor (44 ans) sort d'une saison réussie en Serie A avec le Hellas Vérone, sans doute la plus aboutie depuis le début de sa carrière de coach.

En battant notamment la Juventus, la Roma ou la Lazio, son équipe a terminé 9e du championnat d'Italie, avec la cinquième meilleure attaque. Adepte d'un pressing très agressif et d'une défense à trois, il a aussi entraîné le Hajduk Split dans son pays, Galatasaray en Turquie ou l'Udinese en Italie. Il n'a jamais entraîné en Ligue des champions.

Comme Longoria et le nouveau directeur du football de l'OM Javier Ribalta, il a aussi été marqué par la Juventus Turin, où il a été pendant huit ans un défenseur respecté. Il y est revenu en 2020 en tant qu'adjoint d'Andrea Pirlo pour une expérience mitigée.

