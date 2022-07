New York veut graver dans sa Constitution les droits à l'avortement et à la contraception

New York (AFP) – L'Etat de New York, ancré à gauche, veut graver dans sa Constitution les droits à l'avortement et à la contraception grâce à un premier texte de loi voté vendredi, en réaction à la remise en cause de l'IVG par la Cour suprême conservatrice des Etats-Unis.