Le plus grand accélérateur de particules au monde décolle à une énergie record

Le LHC du CERN, plus grand accélérateur de particules au monde, pris en photo lors d'un arrêt technique, le 6 février 2020 VALENTIN FLAURAUD AFP/Archives

Paris (AFP) – Dix ans après sa découverte du boson de Higgs, le LHC du CERN, plus grand et plus puissant accélérateur de particules au monde, va redémarrer mardi à une énergie de collision record. L'objectif? Percer un peu plus les secrets de la matière.