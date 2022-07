Accusation de violences sexuelles: Bouhafs réclame justice auprès de LFI

Le journaliste et militant franco-algérien Taha Bouhafs à Paris, le 21 février 2020

Paris (AFP) – Le journaliste Taha Bouhafs a reproché mardi à La France insoumise de ne pas lui avoir permis de se défendre face aux accusations de "violences sexuelles" qui ont entraîné son retrait des élections législatives, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon arguant de la "volonté de confidentialité" des plaignantes.

Alors candidat dans le Rhône, le journaliste s'était retiré le 10 mai en invoquant le "racisme" d'"attaques sans précédent" contre lui par la macronie, la droite et une partie de la gauche. Mais LFI avait annoncé le lendemain qu'une enquête interne avait été ouverte à son encontre par le comité interne de suivi des violences sexuelles.

Dans une lettre ouverte à LFI sur les réseaux sociaux, Taha Bouhafs rapporte n'avoir "jamais été confronté aux dites accusations", contrairement à ce qu'avait alors annoncé LFI.

Il épingle également la députée Clémentine Autain qui a recueilli certains témoignages contre lui et lui a, selon lui, enjoint d'abandonner sa candidature.

Mme Autain a "avancé que la procédure n'a pas à aller jusqu'au bout puisque je me serais retiré de moi-même: c'est précisément sur sa demande que je me suis retiré, pour qu'une procédure se déroule sereinement", dit-il.

"J'apprends donc qu'il n'y aura pas d'enquête, pas de vérifications, pas de confrontation. Taha éliminé. L'affaire est réglée", s'indigne M. Bouhafs.

Il accuse Clémentine Autain de l'avoir poussé à cacher la vraie raison de son retrait, le signalement pour "violences sexuelles", et de mettre en avant les attaques politiques.

"Procédure équitable"

"Après une longue période de silence public et après plusieurs relances internes, je reviens vers vous (...)pour vous demander une procédure juste et équitable dans laquelle je pourrai savoir ce que l'on me reproche exactement", écrit le journaliste.

Dans un communiqué, la France insoumise dit ne pas se reconnaitre "dans sa version d’une partie des faits", mais comprendre que "Taha Bouhafs souhaite pouvoir se défendre".

Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon explique n'avoir pas rendu publics les faits dans un premier temps car "les plaignantes souhaitaient garder l'anonymat" et "pour ne pas jeter publiquement une accusation contre un homme sans qu’il puisse se défendre dans une procédure contradictoire".

Le mouvement n'a décidé de communiquer qu'après que "des médias ont révélé la raison véritable du retrait de Taha Bouhafs", explique LFI, admettant de fait que la première raison évoquée -les attaques politiques"- était fausse.

LFI indique ne pas pouvoir transmettre à Taha Bouhafs "les informations envoyées à la cellule", ni organiser une confrontation, au nom de "la volonté d'anonymat des plaignantes".

Mais "dans le respect du contradictoire, il pourra être entendu par nos instances", ajoute le mouvement, qui poursuit "(son) travail de conviction auprès des plaignantes pour qu’elles saisissent la justice".

Critiquée sur les réseaux sociaux depuis la parution de la lettre de M. Bouhafs, Clémentine Autain a dit mardi soir préférer "les tombereaux de haine plutôt que de se soustraire au respect de la volonté de confidentialité" des plaignantes.

La députée LFI et membre de la Nupes Clémentine Autain devant l'Assemblée nationale à Paris, le 21 juin 2022 JULIEN DE ROSA AFP/Archives

Elle ajoute que "si la justice avait les moyens de faire son travail", LFI n'aurait pas "à chercher des voies forcément imparfaites pour combler les défaillances en chaîne".

Le mouvement a dû gérer récemment les rumeurs puis l'accusation par l’ex-militante insoumise Sophie Tissier de harcèlement sexuel à l’encontre du député LFI Eric Coquerel. Les Insoumis ont fait bloc pour défendre le député mais une procédure d’enquête interne a été ouverte, et Sophie Tissier a porté plainte devant la justice.

