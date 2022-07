Covid-19: Israël autorise la vaccination des tout-petits avec Pfizer et Moderna

Un petit garçon se fait vacciner contre le Covid-19 au centre de santé Clalit à Jérusalem, le 23 novembre 2021 MENAHEM KAHANA AFP/Archives

Jérusalem (AFP) – Le ministère israélien de la Santé a annoncé mardi avoir autorisé les bébés et enfants entre 6 mois et 4 ans à être vaccinés contre le Covid-19 avec les injections des laboratoires Pfizer et Moderna.