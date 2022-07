Euronews officiellement sous le contrôle du fonds d'investissement Alpac

Lyon (AFP) – Le fonds d'investissement basé au Portugal Alpac Capital a officiellement pris le contrôle du capital de la chaîne d'information européenne Euronews, a annoncé cette dernière mardi.

Alpac avait signé en décembre une promesse de rachat de 88% des actions de l'entreprise détenue par le magnat égyptien Naguis Sawiris via sa holding MGN, et attendait le feu vert de Bercy à cette opération.

Le ministère de l'Economie l'a validée le 20 mai, a précisé à l'AFP un porte-parole d'Euronews.

"L'Europe a connu au cours de la dernière décennie une période d'instabilité, allant de crises financières, à une crise sanitaire et maintenant militaire. (...) Pour qu'elle soit toujours plus performante et forte", l'Union européenne doit être "toujours plus démocratique et responsable: rien de tout cela n'est possible sans une presse forte et libre", a expliqué dans un communiqué le PDG d'Alpac, Pedro Vargas David.

Selon un porte-parole d'Euronews, qui n'a pas communiqué le montant de la reprise du capital ni celui des investissements envisagés, Alpac gère un fonds d'environ 500 millions d'euros, à partir du Portugal. Il intervient dans les secteurs énergétiques, financier et industriel. L'acquisition d'Euronews "marque le début d'un investissement dans le secteur des médias". De même source, les équipes de ce fonds sont basées à Lisbonne, Budapest et Dubaï.

Le nouveau propriétaire de cette chaîne basée à Lyon et lancée en 1993 par une vingtaine de télévisions européennes, entend affirmer son "ADN européen unique", en "renforçant le dialogue avec les membres du Parlement européen et de la Commission", en "poursuivant la dynamique de la digitalisation" et "de ses opérations de diversification".

Actionnaire minoritaire d'Euronews, la chaîne russe RTR sort du capital à l'occasion de l'entrée d'Alpac, selon une source proche du dossier.

La journaliste portugaise Graça Franco, ancienne directrice de l'information d'une grande radio portugaise, Radio Renasença, et médiatrice de la RTP (télévision publique) a été nommée présidente du conseil éditorial.

Euronews, victime d'une chute de ses recettes publicitaires depuis la pandémie de Covid-19, avait annoncé en novembre 2020 un plan social ayant entraîné le départ d'une trentaine de salariés, dont une dizaine de départs contraints, sur quelque 500 employés.

La chaîne avait annoncé toutefois en décembre terminer l'année 2021 en "nette progression", avec une perte opérationnelle moindre que prévu (-13 à -14 millions d'euros) pour 75 millions de revenus.

Nouveau directeur général de la chaîne, l'ancien DG de BFM TV (2009-2016) et de l'antenne de LCI (2021-2022), Guillaume Dubois, a confirmé viser l'équilibre "à l'horizon 2023".

Euronews est aujourd'hui diffusée dans 160 pays.

